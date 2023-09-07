rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Grottaglie: oggi “Fresco e prezioso” Agricoltura sostenibile

7 Settembre 2023
Screenshot 20230907 120710

Di seguito il comunicato:

Agricoltura sostenibile e alimentazione consapevole nella volontà di creare una rete tra produttori e consumatori. È tutto pronto per “Fresco e Prezioso”, l’esperienza gustativa dalla terra alla dispensa in programma il prossimo 7 settembre a Grottaglie (ore 18 presso l’azienda agricola Blasi). Un vero e proprio viaggio culinario attraverso le eccellenze locali per incentivare il consumo di prodotti di stagione e, allo stesso tempo, scoprire il fascino delle conserve.

Partendo dal basso e in maniera partecipata, si punta a creare un modello socio- economico in grado di soddisfare i principi dell’agricoltura civica e dell’economia solidale attraverso sistemi di produzione e distribuzione innovativi, fondati su pratiche sostenibili.

Alla serata prenderanno parte il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò, Carmen Valente in qualità di presidente di Asset Network e Andrea Marulli, responsabile del progetto. Previsti poi gli interventi di Enza Tomaselli che parlerà dell’importanza di una dieta sana e di Nunzia Di Giacomo sulla valorizzazione dei prodotti tipici. Al biologo nutrizionista Orazio Motolese il compito di un approfondimento sulla scelta di prodotti freschi e sostenibili. Il programma dell’evento prevede anche una visita all’interno dell’azienda agricola Blasi, alla scoperta dei suoi metodi di agricoltura organica e rigenerativa, e la degustazione di prodotti locali. Non mancheranno momenti di intrattenimento con DiscoverArt e la partecipazione dell’attore Giuseppe Calamunci Manitta.

L’iniziativa, già sold out, rientra nel progetto Civitas Cibi, finanziato dalla Regione Puglia – Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0. Nella consapevolezza che ognuno può fare la propria parte, dagli organizzatori arriva l’invito alla promozione di un’alimentazione sana e sostenibile e alla compilazione di un questionario al link https://docs.google.com/…/1FAIpQLScs0uQz1Ed…/viewform.

«Tutto nasce – spiegano – dall’esigenza di far incontrare domanda e offerta di beni agricoli locali, con la finalità di soddisfare il diritto del consumatore a un’alimentazione sana, sostenibile, a km 0 e a prezzi accessibili». Al progetto, oltre l’azienda agricola Blasi, collaborano le associazioni Legambiente Maruggio, Beni comuni, Vivi la natura, e azienda apistica Le api di Gemma.

Obiettivo finale è strutturare un sistema di garanzia partecipativa (Pgs) che rappresenti un’alternativa rispetto alla certificazione del biologico. In questo modo, il consumatore diventa parte attiva del processo di produzione, all’interno di un rapporto di fiducia con il produttore. Non da ultimo, consente di sostenere quelle imprese che scelgono la strada della sostenibilità.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione