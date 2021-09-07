Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 settembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 20
Provincia di Bat: 14
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 40
Provincia di Taranto: 20
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
4.095
Persone attualmente positive
213
Persone ricoverate in area non critica
31
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.634
Provincia di Bat: 27.697
Provincia di Brindisi: 20.982
Provincia di Foggia: 46.692
Provincia di Lecce: 30.135
Provincia di Taranto: 40.463
Residenti fuori regione: 971
Provincia in definizione: 450