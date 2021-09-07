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Puglia: 265024 positivi a test corona virus, incremento di 119 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Settembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 settembre 2021

119

Nuovi casi

13.424

Test giornalieri

5

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 20
Provincia di Bat: 14
Provincia di Brindisi: 4
Provincia di Foggia: 18
Provincia di Lecce: 40
Provincia di Taranto: 20
Residenti fuori regione: 3
Provincia in definizione: 0
4.095

Persone attualmente positive

213

Persone ricoverate in area non critica

31

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

265.024

Casi totali

3.377.904

Test eseguiti

254.200

Persone guarite

6.729

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 97.634
Provincia di Bat: 27.697
Provincia di Brindisi: 20.982
Provincia di Foggia: 46.692
Provincia di Lecce: 30.135
Provincia di Taranto: 40.463
Residenti fuori regione: 971
Provincia in definizione: 450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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