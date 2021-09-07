Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



La Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, approda a Cannes, in Francia, per due eventi internazionali organizzati nella stessa città: Mipim 2021, la principale vetrina immobiliare al mondo, in programma dal 7 all’8 settembre 2021 in forma ridotta per l’emergenza epidemiologica, e Yachting Festival Cannes, la più importante fiera internazionale dedicata al settore della nautica da diporto, in calendario nella città francese dal 7 al 12 settembre 2021.

“La Regione Puglia – ha sottolineato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci­ – torna a Cannes, in Francia, per due manifestazioni nuovamente in presenza dopo l’emergenza sanitaria”, “Si tratta in entrambi i casi di appuntamenti importanti per attrarre investimenti, che si svolgono in un mercato, quello francese, che rappresenta nel primo trimestre del 2021 il secondo partner della Puglia per le esportazioni dopo la Germania, con un volume di vendite da parte delle imprese della nostra regione di oltre 156,5 milioni di euro in soli tre mesi. A Mipim promuoviamo progetti legati ad alcune delle nostre principali infrastrutture logistiche: gli aeroporti di Bari e di Grottaglie ed il porto di Taranto, cercando di valorizzarne le opportunità di investimento e di sviluppo commerciale. Allo Yachting Festival Cannes presentiamo le eccellenze pugliesi nella nautica da diporto con il Distretto e una delegazione di imprese di settore. La nautica da diporto è uno dei comparti più strategici della blue economy pugliese e l’evento di Cannes è un’occasione imperdibile di valorizzazione”.

A Mipim saranno promossi tre progetti legati alla rete aeroportuale e logistica pugliese. Il primo riguarda l’aeroporto di Bari “Karol Wojtyla”, nel quale sarà possibile sviluppare nuovi spazi commerciali o per uffici su una superficie di 1.700 mq da parte di Società interessate ad operare nell’aeroporto, tenuto conto del costante sviluppo di traffico aereo; il secondo progetto si riferisce all’aeroporto di Grottaglie e punta a sviluppare nuove attività legate all’industria aerospaziale, ai servizi IT finalizzati all’osservazione della Terra, alla gestione dei dati e alla logistica, da realizzare in due settori nel perimetro dell’aeroporto. Il terzo progetto è legato al porto di Taranto e riguarda la costruzione di un Eco-Park nell’area retroportuale. L’infrastruttura si candida come luogo di insediamento sia per attività produttive che logistiche legate ai flussi di import/export dei traffici portuali. Si tratta in sostanza di una evoluzione in chiave ecologica e sostenibile del progetto “Distripark”, che in questa nuova versione tende a garantire uno sviluppo in chiave green delle iniziative imprenditoriali e della crescita dell’area jonica, connesse con il porto di Taranto, al centro della Zona Economica Speciale Ionica.

La manifestazione Yachting Festival Cannes è, invece, la principale piattaforma di business nel settore nautico in Europa, alla quale partecipano i più importanti professionisti dell’industria marittima. L’evento si svolge nella cornice del Palais des Festivals al Porto Vecchio di Cannes e riunisce i grandi marchi del settore della nautica da diporto che presentano le novità ai diportisti di tutto il mondo e al grande pubblico. Alla precedente edizione dell’evento, nel 2019, hanno partecipato più di 54mila visitatori professionali provenienti da tutto il mondo e 611 espositori con oltre 650 imbarcazioni.

La Sezione Internazionalizzazione della Regione Puglia, in collaborazione con Puglia Sviluppo, porta allo Yachting Festival Cannes una delegazione di 10 imprese di settore più il Distretto produttivo della Nautica pugliese in uno spazio espositivo all’interno del Palais des Festivals. Qui le imprese potranno sviluppare contatti e collaborazioni commerciali, tecniche o produttive con gli operatori internazionali presenti alla manifestazione. Queste le aziende della delegazione pugliese: Arkos di Manfredonia (Fg); AS Labruna di Monopoli (Ba); Gielle di Altamura (Ba), Janco Best di Modugno (Ba); Maiullari di Altamura (Ba); Marina di Brindisi (Br); Sic Divisione Elettronica di Lecce; Tech Marine Yacht Design & Services di Capurso (Ba); Thermowell di Surbo (Le ); TR Inox di Specchia (Le); Distretto Produttivo della Nautica da Diporto in Puglia (Br).

La partecipazione regionale è co-finanziata con risorse del Por Puglia Fesr-Fse 2014/20, Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.