Di Francesco Santoro:



Taglio del nastro per il terminal crociere del porto di Monopoli (Bari), 130 metri quadrati di strutture leggere frutto di un investimento di circa 150mila euro. L’intervento rientra nel progetto Ue Interreg Greece-Italy themis- programma Interreg Va Greece Italy 2014/2020 ed è cofinanziato da Grecia e Italia. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco di Monopoli, Angelo Annese; il comandante del porto, Adriana Prusciano; il presidente della Camera di commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, e il vicecapo di gabinetto della Regione Puglia, Domenico De Santis.

«È un ulteriore tassello per lo sviluppo dello scalo cittadino- ha commentato il primo cittadino Angelo Annese-. Un risultato ottenuto grazie al lavoro sinergico di tante realtà. Un terminal più accogliente rappresenta un’occasione di sviluppo per il nostro territorio e un’occasione di valorizzazione della costa adriatica a sud del capoluogo- ha proseguito il primo cittadino- consentendo di potenziare il comparto crociere che oggi rappresenta un settore dal quale non si può prescindere».