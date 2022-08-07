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Fritrak - Trasporto acqua

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Bari oggi bollino giallo, dieci città campione in rosso. Cnr: finora anno più caldo almeno dal 1800 Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

7 Agosto 2022
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Secondo le stime del Cnr, se il 2022 finisse oggi sarebbe l’anno più caldo da almeno il 1800.

Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 05/08/2022 06/08/2022 07/08/2022
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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