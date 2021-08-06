rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Brindisi: nuova interconnessione porto-aeroporto Ordinanza

7 Agosto 2021
Screenshot 20210807 065217

Di seguito il comunicato:

Via libera all’ormeggio delle navi con air draft sino a 50 metri sulla banchina di costa Morena nel porto di Brindisi. Con il parere favorevole di ENAC ed ENAV, la Capitaneria di Porto ha emanato l’Ordinanza n.44/2021 per il transito e l’ormeggio delle navi nel porto medio. L’ordinanza recepisce le indicazioni di safety riportate da ENAC, soprattutto per l’obbligatoria segnalazione luminosa delle navi in ormeggio. Con i lavori realizzati da Aeroporti di Puglia sulla  pista di volo RWY 13/31,  viene da oggi consentito l’ormeggio senza penalizzazioni sulla banchina di costa Morena (porto medio) a navi con air draft sino a 50 metri.

“D’ora in poi – ha dichiarato  il Direttore Generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò – possiamo parlare di una vera e propria interconnessione aeroporto e porto. Finalmente le due infrastrutture potranno coesistere in maniera più agile e si potrà operare senza difficoltà, favorendo una più facile gestione del traffico portuale e aeroportuale. Una svolta epocale anche in termini di sostenibilità, perché il fatto di avere ridotto i tempi di attesa di navi e aerei prima dell’approdo e dell’atterraggio, riduce sensibilmente l’impatto di questi mezzi sull’ambiente. Un intervento fondamentale – ha concluso Catamerò – che permette quindi alle due infrastrutture di convivere senza ostacoli e favorisce lo sviluppo del turismo che insiste sul territorio salentino”. 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Gita scolastica ad Ostuni, vodka nella borraccia: sedicenne marchigiana in coma etilico

CAMPI GRANO GRAVINA POGGIORSINI FOTO SANGERARDI

Le risorse possibili per un anno sono già state consumate tutte in Italia: oggi overshoot day. Coldiretti Puglia: sprechi e consumo di suolo È trascorso solo un terzo del 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione