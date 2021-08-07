rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Guasto elettrico alla linea ferroviaria adriatica, coinvolge la Puglia: ritardi anche oltre sei ore, variazioni ELENCO TRENI COINVOLTI Inconveniente tra Giulianova e Pescara
2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Bari domani bollino arancione. Settimana torrida, anche oltre i 45 gradi in alcune zone Puglia fra le regioni più calde fino a ferragosto

7 Agosto 2021
Screenshot 20210807 154301

Ieri verde, oggi giallo e domani arancione. Fra le città campione in tema di ondate di calore, Bari fa registrare questa escalation. La settimana prossima, per la Puglia ed il resto del sud nell’ambito di un periodo di notevole caldo per tutta Italia, sarà caratterizzata secondo le previsioni da temperature massime quasi stabilmente superiori ai quaranta gradi con punte superiori ai 45. In particolare, clima torrido previsto fra il 12 ed il 14 agosto.

(immagine: tratta da bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

binario

Treni: la giornata nera è anche in Campania e il Taranto-Roma Termini finisce a Caserta ELENCO TRENI COINVOLTI Sulla linea adriatica guasto elettrico in Abruzzo, ritardi anche superiori a sei ore

IMG 20181028 121752

Mattina Franca-Taranto: auto si ribalta in zona Orimini, intervento dei vigili del fuoco Conducente praticamente illesa

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione