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Puglia: maltempo, allerta. Codice arancione: rischio esondazioni. Monopoli: nubifragio Protezione civile, previsioni meteo

7 Agosto 2020
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In serata il nubifragio ha colpito la zona Capitolo di Monopoli. Vigili del fuoco e forze dell’ordine, con i volontari, al lavoro fino a notte. Strade, lidi e campi allagati, livello dell’acqua ad altezza impressionante. Necessario soccorrere una ventina di persone.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta con validità fino alle 20 odierne.

Il primo: fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. Superamento dei livelli di guardia nelle sezioni monitorate dei corsi d’acqua conseguente alla persistenza delle precipitazioni.” Rischio: secondo l’immagine di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo: analogo al primo. Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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