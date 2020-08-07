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Puglia: 4696 positivi a test corona virus, incremento di undici rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione

7 Agosto 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 7 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati  1.908 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 11 (undici) casi positivi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce.

NON sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  253.378 test.

3973 sono i pazienti guariti.

170 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.696, così suddivisi:

1.524 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

675 nella Provincia di Brindisi

1.222 nella Provincia di Foggia;

580 nella Provincia di Lecce;

282 nella Provincia di Taranto;

31 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Aggiornamento qui:

Lopalco, focolai corona virus Puglia: c’è gente andata a lavorare con la febbre L’epidemiologo a margine del vertice in prefettura di Bari


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