Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 7 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 1.908 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 11 (undici) casi positivi: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce.
NON sono stati registrati decessi.
Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 253.378 test.
3973 sono i pazienti guariti.
170 sono i casi attualmente positivi.
Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.696, così suddivisi:
1.524 nella Provincia di Bari
382 nella Provincia di Bat
675 nella Provincia di Brindisi
1.222 nella Provincia di Foggia;
580 nella Provincia di Lecce;
282 nella Provincia di Taranto;
31 attribuiti a residenti fuori regione.
I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.
Aggiornamento qui:
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