Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale di Basilicata ha approvato l’operazione “Ambiente Basilicata: una strategia verde per la promozione dei territori”. Finanziamento, per un importo di euro 2.200.000,00, riconducibile al PR FESR-FSE Basilicata 2021-2027 nell’ambito degli Interventi per la conservazione e tutela della Biodiversità(Prioritired Action Framework PAF).

La Strategia assunta quella di avere come fulcro delle attività “ il principio dello sviluppo sostenibile, della partecipazione, dell’educazione ambientale e di comunicazione declinati nel Programma Pluriennale Ambiente Basilicata”.

Un progetto per promuovere una cultura diffusa della tutela ambientale, la valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico per garantire la sopravvivenza, a lungo termine, della Biodiversità presente sulle aree lucane nonché il rafforzamento delle reti territoriali attraverso azioni integrate di formazione e comunicazione e partecipazione tra Istituzioni, comunità locali e soggetti attivi nel comparto ambientale, e quindi contribuire al raggiungimento degli obiettivi specifici delle Direttive europee.

Il medesimo Piano denominato “Priorità 3 Basilicata Green del PR FESR FSE 2021-2027” contempla azioni da realizzarsi nelle Aree naturali Protette con particolare riguardo a:

–mantenimento e ripristino in buono stato di conservazione di habitat e specie in linea con gli strumenti di conservazione e tutela vigenti per ogni sito Rete Natura 2000

— valorizzazione del territorio regionale tutelato anche con il sostegno di campagne di informazione e sensibilizzazione

–il superamento dell’esistente frammentazione degli ecosistemi favorendo il collegamento tra territori ad elevato valore ambientale tra zone protette a diverso titolo, integrando/adeguando la rete ecologica lucana.

Tra l’altro, si punta a migliorare l’istruzione e l’educazione dei cittadini , garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche ambientali, promuovere una corretta fruizione della natura e l’utilizzo di buone pratiche nei settori produttivi primari, anche in un’ottica di turismo sostenibile in relazione con economie locali ecocompatibili.