Di Nino Sangerardi:

Pugliapromozione, agenzia pro turismo facente parte della Regione Puglia, ha emanato l’Avviso “My Puglia Welcome Destination” per servizi di comunicazione del brand Puglia diretta alla valorizzazione del territorio e all’accoglienza da svolgere negli spazi degli autoveicoli adibiti al trasporto pubblico locale non di linea.

La Regione intende conseguire l’obiettivo seguente : “ che i relativi veicoli di trasporto locale possano essere sempre più strumento di accoglienza diffusa e conoscenza del territorio, veicolando il brand Puglia in un’ottica integrata e coordinata nonché contribuendo alla conoscenza della destinazione come meta di viaggio”.

Dunque la promozione dell’offerta turistica pugliese negli spazi fisici dei veicoli quali Taxi e Noleggio auto con conducente che espletano servizi di trasporto in terra d’ Apulia.

I contenuti della comunicazione(concept e visual) del brand Puglia saranno elaborati e forniti da Pugliapromozione mentre mezzi/strumenti e conseguenti adattamenti grafici dovranno essere ideati e elaborati dai soggetti interessati al Bando regionale.

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione le cooperative e/o associazioni temporanee di imprese di aziende incaricate all’esercizio di autoservizi pubblici non di linea, per il trasporto di persone con taxi e il trasporto di persone tramite noleggio di autovettura con conducente.

Le offerte devono contenere requisiti quali : un progetto di personalizzazione di spazi/superfici all’esterno/interno degli autoveicoli, un cronoprogramma con il periodo di realizzazione dei servizi di comunicazione ricadenti nel periodo compreso tra il 01.08.2024 e il 31.10.2024, un piano operativo che includa da un lato il numero e le tipologie di autoveicoli da personalizzare, dall’altro le principali tratte, individuate su base provinciale all’interno delle aree pugliesi, e le tipologie di clienti che si prevede di raggiungere in quel determinato periodo.

I progetti inerenti l’Avviso da inviare negli Uffici regionali preposti entro le ore 23 del 16 luglio 2024.

La dotazione finanziaria per mettere in opera My Puglia Welcome Destination pari a 250.000,00 euro iva inclusa.