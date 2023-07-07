Di seguito un comunicato diffuso da Mondoweb:



Le città del nord Italia guidano la classifica delle offerte di lavoro, secondo le ultime statistiche di AnnunciLavoro360, il portale online leader nel settore del reclutamento. I dati del mese di Giugno 2023 mostrano una forte presenza di offerte di lavoro nelle province e città del nord, con Milano che guida la classifica con 40.366 annunci. Seguono Roma, Bologna, Bergamo e Torino.

Le mansioni più richieste a livello nazionale sono quelle di ingegnere, marketing e contabile, seguite da ruoli nel settore dell’informatica e dell’economia. Il report evidenzia inoltre una forte domanda per i lavoratori autisti, che si classificano al secondo posto tra le professioni più richieste.

Nel sud Italia, invece, la situazione è più critica. Cagliari, Pescara, Siracusa, Potenza ed Enna sono le province con il minor numero di offerte di lavoro. Le mansioni più richieste in queste aree sono quelle di cameriere, autista, ingegnere, operatore di call center e barista.

Tra le città, Cinisello Balsamo, Bresso, Sesto San Giovanni, Cusano Milanino e Bollate guidano la classifica delle offerte di lavoro. Al contrario, Polla, Clauzetto, Orco Feglino, Caianello e Casalciprano sono le città con il minor numero di annunci.

Le aziende che offrono più posti di lavoro sono Adecco Italia Spa, Randstad Italia Spa, ManpowerGroup, Manpower e CPM Italy.

Le regioni italiane con il maggior numero di offerte sono la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, il Piemonte e la Toscana. Al contrario, Basilicata, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna e Umbria sono le regioni con il minor numero di annunci.

Le tipologie di contratto più richieste sono quelle part-time, a tempo determinato, a tempo pieno, consulenza e tirocinio.

I titoli di studio più richiesti sono il diploma di maturità, la laurea, il master, la scuola dell’obbligo e il dottorato.

Le mansioni con più candidati sono quelle nel settore alimentare, abbigliamento/tessile/moda, turistico/alberghiero/ristorazione, commercio/grande distribuzione e trasporti/logistica.

Le città con più candidati sono Roma, Palermo, Milano, Genova e Catania.

Questi dati offrono un’immagine chiara e aggiornata del mercato del lavoro italiano, evidenziando le aree con le maggiori opportunità lavorative e quelle che invece necessitano di un maggiore impegno per la creazione di nuovi posti di lavoro. AnnunciLavoro360.com si impegna a fornire informazioni accurate e tempestive per aiutare sia i datori di lavoro che i candidati a prendere decisioni informate.