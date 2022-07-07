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Il libro possibile e l’attesa per Mario Desiati stasera in finale del premio Strega Lo scrittore di Martina Franca è favorito per la vittoria con "Spatriati"

7 Luglio 2022
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Seconda serata per il festival del Libro possibile a Polignano a Mare. La ventunesima edizione si è aperta ieri e l’inaugurazione è avvenuta, in piazza Aldo Moro, con Marco Tardelli, autore del secondo gol nella finale Italia-Germania 3-1 del campionato mondiale di calcio 1982.

Screenshot 20220707 063654Non solo la celebrazione del quarantennale di quella vittoria ma una miriade di altri temi trattati, così come avverrà stasera e fino a sabato, con numerosissimi ospiti anche di livello internazionale.

L’attesa, peraltro, è per uno scrittore di Martina Franca. Stasera verrà decretato il vincitore del premio Strega e Mario Desiati è il favorito.

Il programma della seconda serata, festival Il libro possibile, a Polignano a Mare:

Giovedì 07 luglio 2022

 Piazza Aldo Moro

 Piazza San Benedetto

 La terrazza dei tuffi

 Balconata Santa Candida

 Il Libro Possibile Caffè

(foto: tratte da profilo facebook di Michele Emiliano)

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