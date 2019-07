Cavalli murgesi ad Equitania

Scrive Luca Pastore, esperto di razza:

Una partenza che avviene minimo due volte l’anno e quando non vanno i nostri allevatori i Germania con i nostri Murgesi , sono gli appassionati tedeschi che arrivano in Puglia per studiare genealogie, e morfologie di cavalli . E si perchè se nei primi del Millenovecento venivano a Martina Franca i Tedeschi per comprare i Martina Franca alti e massicci . Ora lo stesso popolo viene in Puglia per comprarsi o Murgesi . Ma sempre più spesso capita che nostre delegazioni partano

Per grandi fiere in Germania con i nostri cavalli . Riferisce il presidente Leonardo Fusillo, in Germania col vice Oronzo Marangi , che il successo dei nostri soggetti è strepitoso . I nostri cavalli stanno destando l’ammirazione di amazzoni e cavalieri tedeschi . Il tipo cavallino preferito dagli appassionati tedeschi è il “murgese classico” con una altezza al garrese di non più di m. 1,60 . Con una morfologia fine, moderna , sportiva , capace di scattare con eleganza e grazia . Con arti asciutti e leggeri . — chiaramente i nostri allevatori non trascurano di selezionare anche il tipo più alto ( minimo m 1,64 al garrese ) per le forze di Polizia dei reparti ippomontati . O ancora più alti ( m. 1,70 in fase di crescita ) per lo squadrone a cavallo del Quirinale . I vertici Anamf stanno cercando di selezionare “tipi” che conquistino vari segmenti di

mercato . In

Modo da vendere negli eventi di settore tutta la produzione annuale . Si tenga presente che oltre la Germania , il Regno di Svezia da un ventennio guarda con interesse i nostri morelli . Si ricorda che il primo murgese ( Quillo nato nel 2000 ) fu introdotto in Svezia dalla prof . Kari Lawe . Che negli anni a comprato altro soggetti . In conclusione si guarda con fiducia al futuro . Non dimentichiamo

che la nostra razza è la terza in Italia per numero di capi allevati e viene riconosciuta come una valida pppurtunità di investimento per chi abbia a cuore di iniziare una nuova attività nella natura , in campagna .