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Taranto swing festival dal 10 giugno Fino al 14

7 Giugno 2026
Ballerini Swing Al Mon Reve

Presentazione domani pomeriggio.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Per cinque giorni, dal 10 al 14 giugno, Taranto parlerà tutte le lingue del mondo, ma avrà un unico ritmo: quello dello swing!

Nicky Pezzolla ORIZZONTALETorna il Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination, manifestazione internazionale inserita tra i Grandi Eventi Sportivi della Regione Puglia – Regione Europea dello Sport 2026, che porterà in città centinaia di ballerini, musicisti e appassionati provenienti da Europa, Stati Uniti, Australia e Asia.

Anche in questa edizione la manifestazione proporrà, con la direzione artistica di Nicky Pezzolla, concerti, spettacoli, workshop, eventi gratuiti e ospiti internazionali, confermandosi come uno degli appuntamenti swing più importanti d’Europa.

Taranto Swing Festival – Apulia Swing Destination è organizzato, da un’idea del Direttore artistico Nicky Pezzolla, dall’Associazione ‘Be Swing’, con il patrocinio morale del Comune di Taranto e in collaborazione con Kyma Mobilità; la manifestazione si avvale del sostegno di BCC San Marzano di San Giuseppe e di Windor Taranto.


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