Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dal 3 al 14 giugno Gallipoli capitale della bellezza italiana: ecco le protagoniste che si contenderanno la corona nazionale e l’accesso a Miss World

La Direzione Nazionale di Miss Mondo Italia è lieta di annunciare ufficialmente le Top 30 Finaliste Nazionali di Miss Mondo Italia 2026, le giovani selezionate attraverso le finali regionali che si contenderanno il titolo nazionale e il prestigioso diritto di rappresentare l’Italia alla finale internazionale di Miss World, il concorso di bellezza più celebre e autorevole al mondo.

Le trenta finaliste provengono da ogni parte della Penisola e sono state scelte per le loro qualità umane, il talento, la preparazione, la personalità e la capacità di interpretare i valori di eleganza, cultura, impegno sociale e rappresentanza che da sempre caratterizzano il concorso.

LE TOP 30 FINALISTE DI MISS MONDO ITALIA 2026

Alessia Scervini (Basilicata), Anna Chessa (Sardegna), Azzurra Sandrini (Lombardia), Basma Zaid (Basilicata), Caterina Noghera (Veneto), Chiara Helg (Toscana), Elena Bianco (Umbria), Elena D’Agostino (Marche), Erica Lentini (Sicilia), Francesca Comandè (Calabria), Gabriella Bonizzardi (Lombardia), Ginevra Pagano (Campania), Giulia Cazzola (Veneto), Gloria Notaristefano (Lombardia), Gloria Terzigno (Sicilia), Ilaria Adelina Mura (Sardegna), Ileana Fiorillo (Campania), Lara Boemio (Toscana), Laura Surace (Calabria), Melany Reginato (Veneto), Mia Montanaro Zottoli (Puglia), Michela Pia Cataldi (Puglia), Nadia Martynova (Emilia-Romagna), Nicole Bono (Friuli Venezia Giulia), Noemi Costanzo (Sicilia), Rebecca Donno (Puglia), Rosaria Pino (Campania), Sofia Giarrizzo (Veneto), Sophia Casolino (Lazio) e Aurora Greco (Friuli Venezia Giulia).

IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA FINALE NAZIONALE

La Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026, in programma a Gallipoli dal 3 al 14 giugno, sarà caratterizzata da un intenso calendario di appuntamenti che vedrà le finaliste impegnate in prove tecniche, competizioni speciali, eventi istituzionali e iniziative di promozione del territorio.

Il programma ha preso il via mercoledì 3 giugno con l’arrivo delle concorrenti e le operazioni di accredito presso il Bellavista Club. Giovedì 4 giugno si è svolto il primo importante passaggio davanti alla giuria nella suggestiva location de Le Sirenè.

Venerdì 5 giugno è stata una delle giornate centrali della manifestazione con le audizioni della categoria Talent, la prestigiosa masterclass con Pablo Gil Cagnè, la presentazione ufficiale delle concorrenti, la proclamazione delle Top 30 finaliste e la tradizionale Cena di Gala nell’area piscina de Le Sirenè. Oggi, sabato 6 giugno sarà dedicato alla realizzazione delle fotografie ufficiali e dei contenuti video e social che accompagneranno il percorso delle finaliste fino alla serata conclusiva. Domenica 7 giugno le concorrenti si sfideranno nella categoria Beach presso la spiaggia dell’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca, uno degli appuntamenti più attesi del concorso.

Lunedì 8 giugno spazio alle prove tecniche e alle attività di preparazione in vista delle competizioni successive. Martedì 9 giugno andrà in scena la categoria Sport, ospitata nella struttura de Le Sirenè, occasione per valutare preparazione atletica, determinazione e spirito competitivo delle candidate. Mercoledì 10 giugno il prestigioso Teatro Schipa di Gallipoli ospiterà la Finale Talent, uno dei momenti più significativi del percorso di selezione. Giovedì 11 giugno le finaliste saranno protagoniste di una giornata dedicata alla promozione del territorio e delle eccellenze locali con il Promo Agricola a Gallipoli, la visita presso Birra Salento a Leverano e la competizione valida per la categoria Model. Venerdì 12 giugno è previsto un nuovo e decisivo passaggio davanti alla giuria che contribuirà a delineare il quadro delle concorrenti favorite alla vittoria finale.

Sabato 13 giugno sarà la giornata delle prove generali presso Le Sirenè, ultimo banco di prova prima dell’evento conclusivo.

Infine, domenica 14 giugno 2026, Gallipoli ospiterà la Grande Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026, durante la quale verrà incoronata la nuova regina della bellezza italiana che avrà l’onore di rappresentare il nostro Paese alla finale internazionale di Miss World.

VERSO LA CORONA

La futura Miss Mondo Italia 2026 raccoglierà il testimone della tradizione italiana nel concorso internazionale, diventando ambasciatrice dei valori di eleganza, talento, cultura e impegno sociale che da sempre distinguono il nostro Paese nel mondo.

L’edizione 2026 si annuncia tra le più competitive e prestigiose degli ultimi anni. Trenta giovani donne, un unico titolo e un sogno condiviso: conquistare la corona nazionale e portare il tricolore sul palcoscenico internazionale di Miss World.

Per dodici giorni Gallipoli diventerà il centro dell’attenzione mediatica nazionale, ospitando un evento capace di unire spettacolo, comunicazione, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze femminili italiane.