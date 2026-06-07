Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di Puglia:

Ha preso il via il nuovo bisettimanale Brindisi – Francoforte operato da Discover Airlines, vettore leisure del gruppo Lufthansa, che amplia così la propria offerta in Puglia, dove è già presente su Bari.

Il nuovo collegamento, operato con aeromobile Airbus A320neo, sarà attivo per tutta la stagione estiva, con partenze da Francoforte alle 10.45 il martedì e alle 8.30 il venerdì, mentre i voli da Brindisi decolleranno rispettivamente alle 13.20 e alle 11.05.

Si tratta di un collegamento di grande valore per l’industria del turismo di una delle aree della nostra regione a forte attrattività, che rafforza la propria accessibilità da uno dei mercati chiave, così come confermano i numeri del primo volo dal quale sono sbarcati 135 passeggeri e se ne sono imbarcati 167.

“Prosegue la nostra azione finalizzata ad arricchire l’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali, da Brindisi – dichiara Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia –. L’aeroporto del Salento rappresenta per la rete aeroportuale e per la Puglia un’infrastruttura strategica, soprattutto per l’industria turistica del sud della regione. Il mercato tedesco, infatti, è storicamente uno dei più importanti per questa area e questo ulteriore volo non potrà che portare ulteriori benefici.”

Il collegamento risponde alla crescente domanda di mobilità aerea da parte del territorio, con vantaggi estesi anche al comparto imprenditoriale e alla numerosa comunità pugliese residente in Germania. La rotta si inserisce inoltre nel più ampio network su Francoforte, hub strategico per proseguire verso Canada, Stati Uniti, Asia e Africa, grazie anche alle connessioni offerte da Lufthansa e dai partner del gruppo Star Alliance, di cui Discover Airlines fa parte.