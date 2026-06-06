Di seguito il comunicato:

Venerdì 12 giugno 2026, a partire dalle 20:30, 1m2 (Un Metro Quadro) inaugura Sitientes, mostra personale di Gabriele Fanelli, in occasione dell’apertura della nuova sede di Carovigno (via Adua 3). Gli scatti dell’artista saranno esposti simultaneamente anche nelle sedi di Martina Franca (via Gian Battista Vico 28), Locorotondo (via Dura 6), Cisternino (via Santa Lucia 52) e Ceglie Messapica (Corso Garibaldi 54), dove la mostra sarà visibile h24 fino al 12 luglio.

Sitientes prende il titolo dall’espressione biblica “Sitientes venite ad aquas” — voi che avete sete, venite alle acque — un’invocazione che attraversa il paesaggio visivo e culturale del Sud Italia, inscritta sulle facciate delle chiese e sedimentata nella memoria collettiva. In Puglia, tuttavia, queste parole assumono una risonanza ulteriore, radicandosi in un territorio storicamente segnato dalla scarsità idrica e oggi esposto alle conseguenze sempre più evidenti della crisi climatica.

Chi sono oggi i sitientes? Non soltanto coloro che soffrono la mancanza d’acqua, ma chi quotidianamente ricerca un equilibrio possibile tra abitare, coltivare e trasformare la terra senza comprometterne la sopravvivenza. È da questa domanda che prende forma la ricerca fotografica di Gabriele Fanelli. Attraverso ritratti, gesti e paesaggi, Gabriele Fanelli documenta pratiche agricole che si collocano ai margini dei modelli produttivi intensivi: coltivazioni in aridocoltura, recupero di varietà resistenti alla siccità, raccolta di piante spontanee e tutela della biodiversità. Le fotografie restituiscono i volti e le esperienze di agricoltori, ricercatori e custodi del territorio che, attraverso una conoscenza profonda dei cicli naturali, sperimentano forme di relazione non estrattiva con l’ambiente. L’acqua emerge così come misura, limite e possibilità, mentre la terra diventa uno spazio di tensione tra sfruttamento e rigenerazione.

All’interno di 1m2 (Un Metro Quadro), Sitientes si configura come uno spazio di osservazione e consapevolezza. Le dimensioni ridotte delle micro-gallerie concentrano l’attenzione sui volti, sui gesti e sui dettagli che compongono il racconto, invitando il pubblico a soffermarsi su una realtà spesso invisibile.

Pugliese d’origine, Gabriele Fanelli (1986) è un fotografo documentarista e fondatore di Studio Lampo. Laureato in Filosofia, nel 2014 approfondisce la propria formazione presso la Luz Academy di Milano, dedicandosi alla fotografia documentaria e alla narrazione del territorio. La sua ricerca si concentra sulle relazioni tra persone, ambiente e trasformazioni sociali, con particolare attenzione ai paesaggi rurali e alle comunità che li abitano. Le sue fotografie sono state pubblicate da testate nazionali e internazionali come Vogue Italia, L’Espresso, Sportweek, Modern Farmer e Rivista Undici.

Il progetto 1m2 è un progetto indipendente sviluppato da un gruppo di giovani con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile nello spazio pubblico attraverso micro-gallerie permanenti visibili 24 ore su 24. Un format espositivo diffuso che trasforma semplici vetrine in luoghi di fruizione culturale. Parallelamente alla mostra, è attiva una call aperta rivolta a chiunque voglia ospitare una sede 1m2, in Puglia, in Italia o all’estero: uno spazio minimo da dedicare alla massima espressione dell’arte contemporanea (info@1m2.it).

L’opening si terrà venerdì 12 giugno dalle ore 20:30 alle ore 22:00 presso la nuova sede di Carovigno, in via Adua 3, alla presenza dell’artista.