Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade:



Sulla A16 Napoli-Canosa,è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne del tratto Grottaminarda-Candela, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Calaggio sud”, per consentire lavori propedeutici alla sostituzione delle barriere di sicurezza del viadotto “Flumeri” e attività di ispezione delle gallerie “Bagno” e “Montevaccaro”;

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in entrambe le direzioni, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli, per consentire lavori di cantierizzazione dei viadotti “Serra dei Lupi” e “Flumeri”, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Avellino. Saranno contestualmente chiuse anche le aree di servizio “Calaggio sud” e “Calaggio nord”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Canosa:

per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso la Puglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90 verso Foggia, fino a Bovino e poi sulla SR1 per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela e proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto;

per il traffico locale diretto a Vallata e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita;

verso Napoli:

dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e successivamente sulla SS90 fino a Grottaminarda, da dove si potrà rientrare sulla A16, per proseguire in direzione di Napoli.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.