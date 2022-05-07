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Puglia: 1089351 positivi a test corona virus, incremento di 2949 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 maggio 2022

2.949

Nuovi casi

19.469

Test giornalieri

9

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.028
Provincia di Bat: 172
Provincia di Brindisi: 317
Provincia di Foggia: 373
Provincia di Lecce: 531
Provincia di Taranto: 482
Residenti fuori regione: 29
Provincia in definizione: 17
94.654

Persone attualmente positive

530

Persone ricoverate in area non critica

27

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.089.351

Casi totali

10.695.457

Test eseguiti

986.351

Persone guarite

8.346

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 357.824
Provincia di Bat: 96.968
Provincia di Brindisi: 102.088
Provincia di Foggia: 159.721
Provincia di Lecce: 215.677
Provincia di Taranto: 145.496
Residenti fuori regione: 8.124
Provincia in definizione: 3.453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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