Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.028
Provincia di Bat: 172
Provincia di Brindisi: 317
Provincia di Foggia: 373
Provincia di Lecce: 531
Provincia di Taranto: 482
Residenti fuori regione: 29
Provincia in definizione: 17
94.654
Persone attualmente positive
530
Persone ricoverate in area non critica
27
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 357.824
Provincia di Bat: 96.968
Provincia di Brindisi: 102.088
Provincia di Foggia: 159.721
Provincia di Lecce: 215.677
Provincia di Taranto: 145.496
Residenti fuori regione: 8.124
Provincia in definizione: 3.453