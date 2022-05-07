Si gioca alle 17,30. La Fidelis Andria contende alla Paganess la permanenza in serie C, fra una settimana in Puglia il ritorno.
Per la supercoppa di categoria oggi Modena-Bari.
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