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Paganese-Fidelis Andria Calcio serie C girone C: andata playout

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Si gioca alle 17,30. La Fidelis Andria contende alla Paganess la permanenza in serie C,  fra una settimana in Puglia il ritorno.

Per la supercoppa di categoria oggi Modena-Bari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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