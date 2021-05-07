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Lombardia: prova a scappare dalla Rsa per tornare nel Salento, 91enne si cala dalla finestra e cade. Morto Era vedovo e sentiva la nostalgia del territorio di origine

7 Maggio 2021
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I funerali di Giuseppe Carluccio si sono celebrati oggi. Il magistrato di turno non aveva disposto l’autopsia sul corpo del 91, morto nel tentativo di fuga dalla residenza per anziani, a Pobbio in Lomellina. Aveva provato a scappare calandosi dalla finestra ma è caduto e, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. Voleva tornare nel Salento, soprattutto dopo la morte della moglie che con lui aveva condiviso anche la camera della struttura assistenziale. Originario del leccese, dove aveva lavorato nei campi a lungo, voleva tornarci. Il tentativo di farlo,  purtroppo, è stato letale.


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