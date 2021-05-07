La Dolomiti Energia Trentino si è aggiudicata una partita in cui, passo dopo passo, ha incrementato il vantaggio fino all’83-73.
Con la sconfitta di Trento l’Happy Casa Brindisi dice addio matematicamente alla prima posizione nella stagione regolare del campionato di pallacanestro maschile di serie A. Infatti i pugliesi hanno quattro punti di svantaggio rispetto all’A|X Milano, ovviamente irrecuperabili nell’ultima giornata. Si tratta ora di puntare al secondo posto in vista dei playoff scudetto.