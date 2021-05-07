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Dolomiti Energia Trentino-Happy Casa Brindisi 83-73 Basket maschile serie A

7 Maggio 2021
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La Dolomiti Energia Trentino si è aggiudicata una partita in cui, passo dopo passo, ha incrementato il vantaggio fino all’83-73.

Con la sconfitta di Trento l’Happy Casa Brindisi dice addio matematicamente alla prima posizione nella stagione regolare del campionato di pallacanestro maschile di serie A. Infatti i pugliesi hanno quattro punti di svantaggio rispetto all’A|X Milano,  ovviamente irrecuperabili nell’ultima giornata. Si tratta ora di puntare al secondo posto in vista dei playoff scudetto.

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