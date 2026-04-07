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30 Aprile 2026
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7 Aprile 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade (ore 20,36):

Sulla A14 Bologna-Taranto, si è resa necessaria la chiusura dei tratti, tra Poggio Imperiale e Vasto sud verso Bologna e tra Vasto sud e Termoli verso Bari, per una verifica tecnica, a seguito dell’attivazione del sistema di monitoraggio, appositamente installato in corrispondenza del fronte franoso Petacciato. All’uscita obbligatoria di Vasto sud, segnaliamo 4 km di coda a partire da Vasto nord. Inoltre, si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara.
Si ricorda che la SS16 Adriatica nel tratto interessato non risulta percorribile, pertanto si consiglia:
Alle auto in direzione Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina, seguire le indicazioni per Isernia/Campobasso e successivamente per Termoli, con rientro in A14 a Termoli.
Sempre alle sole auto in direzione Pescara, dopo l’uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, seguire la SS16 Adriatica in direzione Termoli, quindi la SS650 Trignina in direzione Vasto, con rientro in A14 a Vasto sud.
Per i mezzi pesanti in viaggio verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria a Vasto sud, percorrere la SS650 Trignina in direzione Isernia, quindi la SS85 in direzione Venafro per poi seguire le indicazioni verso Caianello, da cui è possibile entrare sulla A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, per poi proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa/Bari. Percorso inverso per i mezzi pesanti che viaggiano in direzione opposta, verso Pescara.
Per le lunghe percorrenze in direzione Bari, si consiglia di percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli, immettersi sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa e proseguire verso Bari.
Per le lunghe percorrenze da Bari, si consiglia di percorrere la A16 Napoli-Canosa in direzione Napoli, immettersi sulla A1 Milano-Napoli in direzione Roma e proseguire lungo la A1.
Attualmente è in atto la distribuzione dell’acqua.

 

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

Aggiornamento – ore 20:30

La circolazione permane sospesa tra Montenero di Bisaccia e Termoli a seguito di un movimento franoso nella località di Petacciato.
I treni a lunga percorrenza possono subire limitazioni di percorso o essere instradati su percorsi alternativi con aumento del tempo di viaggio.
I tecnici di RFI sono presenti sul posto per avviare le operazioni di ripristino non appena le condizioni lo consentiranno.
Trenitalia, tenuto conto delle importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i viaggiatori a consultare la pagina Infomobilità su Trenitalia.com e sull’App prima di recarsi in stazione.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazione:

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:52) – Lecce (15:58):  il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Falconara a Foggia via Orte e Caserta. Da Falconara Marittima il treno viaggia con la numerazione FR 71997. Il treno effettua la fermata straordinaria di Roma Tiburtina.

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:00) – Lecce (18:50): il treno oggi termina la corsa a Ancona.

 FR 8820 Taranto (9:15) – Milano Centrale (18:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e non ferma a Pescara Centrale, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro,  Rimini e Cesena. Da Foggia il treno viaggia con la numerazione FR 35804.

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (19:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e non ferma a Termoli, Pescara Centrale, San Benedetto del Tronto, Ancona, Pesaro, Forlì e Rimini.

FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Caserta e non ferma a Cesena, Rimini, Pesaro, Ancona, San Benedetto del Tronto, Pescara Centrale e Termoli. Il treno effettua fermata straordinaria a Roma Tiburtina.

FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:56): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta e non ferma a Termoli, Pescara Centrale, Ancona, Pesaro, Riccione e Rimini. Il treno effettua fermata straordinaria a Roma Tiburtina.

• FR 8809 Milano Centrale (12:35) – Lecce (20:52): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09): il treno oggi ha origine da Pescara.

FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56): il treno oggi termina la corsa a Pescara

FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:57): il treno oggi è cancellato.

FR 9809 Milano Centrale (15:35) – Bari Centrale (22:32): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno oggi non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli. Il treno oggi effettua la fermata straordinaria a Barletta.

FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:25): il treno oggi ha origine da Pescara.

FR 8819 Milano Centrale (16:35) – Bari Centrale (23:36): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

FR 8825 Milano Centrale (18:35) – Ancona (22:42): il treno oggi è cancellato.

IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:19): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31): il treno oggi termina la corsa a Termoli.

IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35): il treno oggi termina la corsa a Ancona.

IC 612 Lecce (9:59) – Milano Centrale (21:40): il treno oggi termina la corsa a Cerignola.

IC 609 Milano Centrale (11:15) – Lecce (22:49): il treno oggi termina la corsa a Rimini.

IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16): il treno oggi termina la corsa a Bologna Centrale.

IC 614 Lecce (11:54) – Milano Centrale (23:40): il treno oggi termina la corsa a Polignano a Mare.

ICN 758 Lecce (19:41) – Milano Centrale (7:05): il treno oggi è cancellato.

ICN 752 Lecce (19:50) – Milano Centrale (7:15): il treno oggi è cancellato.

ICN 754 Lecce (20:25) – Torino Porta Nuova (9:25):  il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Foggia a Bologna via Caserta, Roma e Firenze. Il treno oggi non effettua le fermate di Termoli, Pescara, Ancona e Rimini.

ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Bologna a Foggia via Firenze, Roma e Caserta. Il treno oggi non effettua le fermate di Rimini, Ancona, Pescara e Termoli.

ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (8:51): il treno oggi è cancellato.

ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30): il treno oggi è cancellato.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e variazioni secondo il seguente programma.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

(immagine: tratta da tweet dei vigili del fuoco) 


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