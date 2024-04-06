Di seguito un comunicato diffuso da Teatri di Bari:

Una fiaba filosofica chiude domenica 7 aprile la Stagione Famiglie a teatro del Kismet di Bari. Domenica alle ore 18 in scena Nunc, produzione Teatro Metastasio di Prato consigliata per un pubblico a partire da 5 anni. Lo spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2022 è un nome e un manifesto per queste assurde creature incapaci di vivere al di là del proprio naso: “Forse, in questi tempi vivere il qui e ora non è sinonimo di felicità ma di egoismo, di mancanza di proiezione verso un futuro sostenibile – raccontano dal Teatro Metastasio di Prato – Forse vivere soltanto nell’istante significa non ragionare sulle conseguenze. Soprattutto, essere incastrati nel presente, senza riuscire a vedere oltre, ha un effetto: non imparare dai propri errori. Come queste creature, non possiamo che vivere il presente, ma le azioni di oggi riverberano su ciò che sarà domani. Tutte, dalla più piccola alla più grande”.

La creazione collettiva di Nunc vede sul palcoscenico Agata Garbuio, Claudia Manuelli, Irene Silvestri e Paolo Tosin – che cura anche suoni e musiche originali dello spettacolo – diretti da Claudio Colombo.

Dalle 17 si scatena la creatività del pubblico con gli Art Lab in programma nel foyer del Teatro Kismet.

La Stagione ‘Famiglie a teatro’ del Teatro Kismet, a cura di Teresa Ludovico per Teatri di Bari, è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.

I biglietti della Stagione Famiglie a teatro partono da un prezzo di 8 euro, disponibili al botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) e online sul circuito Vivaticket. E per chi possiede la Ki(d)smet card, ritirabile gratuitamente al botteghino, il biglietto costa la metà. Il botteghino è attivo dal martedì al venerdì ore 10.30 – 12.30 | 16.30 – 19 e due ore prima dello spettacolo.

Per informazioni si può chiamare il botteghino del Kismet (strada San Giorgio martire 22F, Bari) al numero 335 805 22 11. La Stagione completa è disponibile sul sito www.teatridibari.it.