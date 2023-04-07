La, Sardegna è la regione con la più bassa natalità, relativamente al 2022. Ma va male in tutta Italia. Meno di quattrocentomila nati lo scorso anno, mai così pochi dall’unità nazionale. La Puglia è fra le regioni con un tassi fecondità minore della media nazionale che con 1,26 è già bassa.

Nell’anno, sette nati e dodici morti ogni mille abitanti.

Ci affanniamo a trattare emergenze di ogni tipo e stiamo sottovalutando quella demografica, la più grave. E se non ci fossero i figli degli immigrati sarebbe anche peggio.