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4 Maggio 2026
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Meno di quattrocentomila nati in un anno: il numero più basso dall’unità d’Italia Istat, dati 2022. Puglia: tasso di fecondità sotto la media nazionale

7 Aprile 2023
istat

La, Sardegna è la regione con la più bassa natalità, relativamente al 2022. Ma va male in tutta Italia. Meno di quattrocentomila nati lo scorso anno, mai così pochi dall’unità nazionale. La Puglia è fra le regioni con un tassi fecondità minore della media nazionale che con 1,26 è già bassa.

Nell’anno, sette nati e dodici morti ogni mille abitanti.

Ci affanniamo a trattare emergenze di ogni tipo e stiamo sottovalutando quella demografica, la più grave. E se non ci fossero i figli degli immigrati sarebbe anche peggio.

 

 

 

 

 

 


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