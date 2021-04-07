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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per 2800 assunzioni al sud nella pubblica amministrazione A tempo determinato. Domande entro il 21 aprile

7 Aprile 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza del Consiglio dei ministri:

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 figure tecniche nelle amministrazioni del Sud (G.U. n.27 del 6 aprile 2021- 4 Serie speciale Concorsi ed esami).

Il bando prevede una procedura rapida e semplificata e si rivolge a tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il bando rientra nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per dare sostegno alla Pa nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile 2021, unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», previa registrazione del candidato.

Sul sito di FormezPA tutte le informazioni e le Faq riguardanti il concorso.

Fonte: Dipartimento della Funzione pubblica/FormezPA

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/06/21E03734/s4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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