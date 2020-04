Intervistato nel corso della trasmissione Agorà di Raitre, l’epidemiologo pugliese ha ancora una volta richiamato alla cautela e al rispetto delle norme per il contenimento del corona virus.

Il ragionamento di Pier Luigi Lopalco, alla guida della task force della Regione Puglia: è vero che in ambito nazionale la curva dei contagi dà segnali di discesa ma proprio per questo è un periodo delicato, un passo falso ora sarebbe avvertito fra dieci-quindici giorni e vanificherebbe tutto. Non ce ne accorgeremmo ora. Ma dovremmo ricominciare da zero, è insomma il senso del discorso dell’epidemiologo.