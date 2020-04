Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Questa sera (ieri, ndr.) un aereo DO 238 dell’Aviazione dell’Esercito ha consegnato a Bari Palese, per le esigenze del servizio sanitario e della protezione civile regionali, impegnati nell’emergenza Covid-19, 1980 tute protettive con cappuccio, richieste con urgenza dalla Regione Puglia al dipartimento nazionale della Protezione civile. Altro materiale è in attesa di essere inventariato nei depositi di transito, in arrivo con un volo Leonardo C27 Spartan, a cura della Protezione civile nazionale. Il trasporto a terra è stato assicurato da mezzi e personale dell’Esercito.