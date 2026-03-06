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Taranto: beni confiscati, “trenta ani di restituzione-un futuro da costruire” Libera

7 Marzo 2026
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Di seguito un comunicato diffuso da Libera Taranto:

Sono passati trent’anni dalla Legge 109/1996, una legge nata dalla mobilitazione popolare e dall’impegno di Libera, che ha affermato un principio rivoluzionario:ciò che le mafie rubano deve tornare alla collettività.

Ma oggi più che mai dobbiamo dirlo con chiarezza:
i beni confiscati non possono restare chiusi, abbandonati o ostaggio della burocrazia.

Devono diventare lavoro, servizi, cultura, opportunità.

Per questo ci incontriamo sabato 7 Marzo alla ore 10:00 alla Bottega del Mondo per una colazione insieme, seguita alle ore 11:00 da conferenza stampa dinanzi al bene confiscato tra Viale Liguria e Via Lucania: un momento conviviale, ma anche un atto pubblico di responsabilità.

Parleremo anche della campagna “Diamo linfa al bene”, con cui Libera invita a destinare il 2% del Fondo Unico Giustizia per sostenere concretamente il riutilizzo sociale dei beni confiscati.

Perché la legalità non vive di anniversari, ma di scelte quotidiane.

Vi aspettiamo numerose/i.


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