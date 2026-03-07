Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Si terrà a Martina Franca (TA) da giovedì 12 marzo a domenica 15 marzo la VI edizione di Manuscripta, il Festival della Valle d’Itria dedicato alla letteratura a fumetti organizzato d’intesa con progetto Galattica – Rete Giovani Puglia – nodo di Martina Franca, il cui obiettivo è quello di accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.

La nuova edizione sostenuta e fortemente voluta dal Comune di Martina Franca vede la partecipazione di diverse associazioni coordinate dall’Aps Terra Terra.

Il Palazzo Ducale di Martina Franca con i suoi diversi ambienti e stanze sarà il luogo rappresentativo dove si svolgerà il Festival ospitando mostre, presentazioni, incontri, workshop e proiezioni legate alla nona arte.

«Il tema che abbiamo scelto quest’anno è legato al mondo dei mostri: quelli della letteratura e quelli della storia contemporanea – da Frankenstein a Dracula, da Totò Riina a Netanyahu, per citarne solo alcuni– ha commentato Roberto Romano, presidente dell’APS Terra Terra associazione organizzatrice del festival – è fondamentale, oggi più che mai, decidere da che parte stare, capire la differenza tra bene e male e prendere una posizione netta. Abbiamo scelto di affrontare queste tematiche attraverso la letteratura a fumetti, ormai è assodato che questa rivesta un ruolo davvero importante nell’avvicinamento alla lettura anche dei più piccoli. Dagli autori alle mostre, dalle presentazioni ai laboratori finanche alle proiezioni nulla è stato lasciato al caso».

Il Palazzo Ducale dallo scorso 21 febbraio fino al 6 aprile ospiterà diverse mostre: le personali degli autori, quelle realizzate dagli studenti delle scuole di Martina e di Cisternino.

“Una particolare attenzione meritano le mostre che stanno accompagnando l’edizione di Manuscripta – ha dichiarato il direttore artistico del festival, Piero Angelini – oltre alla personale di Daniel Cuello, il Corridoio d’Avalos ospiterà una mostra realizzata dai bambini degli Istituti comprensivi di Martina, mentre nell’ex Museo delle Pianelle è in corso Mostri: una collettiva che racconta la differenza tra i mostri della letteratura classica e quelli della Storia contemporanea. Inoltre, vi è uno spaccato sui mostri della tradizione (italiana e non) curata e realizzata dagli studenti dell’Istituto Leonardo da Vinci di Martina Franca e del Don Quirico Punzi di Cisternino, “Inumani” di Giuseppe Falco che racconta con tremenda lucidità la situazione attuale che stiamo attraversano con le innumerevoli guerre e, infine,”Dal fumetto al cinema”, un’esposizione di action figures e di locandine cinematografiche dal 1922 ai giorni nostri.”

Molti saranno gli autori ospiti del festival a partire dalla mattina di giovedì 12 marzo con gli incontri dedicati alle scuole: Beatrice Tassone presenta il manga “Essere Bea – diario di una ragazza autistica con la passione per il Giappone” mentre Alice Coppini “La mia strana amica”. Entrambe le presentazioni saranno poi ripetute nel tardo pomeriggio dalle 18:00 (Salotto cinese) per un doppio incontro aperto a tutti. Sempre nel pomeriggio si svolgerà il laboratorio di manga con Beatrice Tassone (ore 16:30 – Sala delle Nuvole) e quello per i più piccini con Alice Coppini (ore 17:00 – Biblioteca di Comunità).

La mattina di Venerdì 13 marzo sarà nuovamente rivolta agli studenti con la masterclass di Daniel Cuello mentre Licia Cascione presenta: “Fantasmi di Famiglia“. Durante il pomeriggio si svolgeranno in ordine: il laboratorio di disegno con Daniel Cuello (ore 16:30 – Sala delle Nuvole) e quello con Licia Cascione (ore 16:30 – Biblioteca di Comunità) e per i più piccini l’incontro di lettura ad alta voce “Storie mostriciattole” organizzato dall’Associazione Nati per leggere (ore 17:00 – Reception Ex Museo delle Pianelle) e infine le due presentazioni (dalle ore 18:00- Salotto cinese) aperte al pubblico di “Fantasmi di Famiglia“ con Licia Cascione e “Residenza Arcadia” con Daniel Cuello.

Sabato 14 marzo al mattino Francesca Ceci con “Possiamo essere tutto” incontrerà gli studenti del Liceo Tito Livio di Martina. Nel pomeriggio si svolgerà il laboratorio di disegno con Piero Angelini (ore 16:30 – Biblioteca di Comunità) e per i più piccini l’incontro di lettura ad alta voce “Storie mostriciattole” organizzato dall’Associazione Nati per leggere (ore 17:00 – Reception Ex Museo delle Pianelle), nonché due presentazioni (dalle ore 18:00- Salotto cinese) aperte al pubblico di “Possiamo essere tutto“ con Francesca Ceci e “Heavy Bone morte a 666 giri” con Enzo Rizzi.

Domenica 15 marzo si parte alle ore 11.00 (Biblioteca comunale) con Gian Marco De Francisco e Maurizio Cotrona che presentano la serie animata “Favole nostre” accompagnata da un piccolo laboratorio su come realizzare un cartone animato curato da Grafite, mentre nel pomeriggio appuntamento con il laboratorio tenuto sempre dalla scuola di fumetto Grafite (ore 16:30- Biblioteca di Comunità) e a seguire dalle ore 18:00 (Salotto cinese) Gabriele Benefico presenta “Le indagini di Andrè Dupin vol. III” e Giuseppe Falco “Sengi e Tembo“.

“Crediamo fortemente nel valore della cultura come strumento di sviluppo sociale e professionale” ha dichiarato l’Assessore alle Attività Culturali Carlo Dilonardo. “Manuscripta rappresenta per l’intera comunità un evento di grande prestigio e di ampia fruizione, poiché accompagna i giovani verso esperienze creative e significative, stimolando talenti e costruendo connessioni tra arte e futuro lavorativo. Un’occasione preziosa di crescita e formazione per l’intero territorio“.

Tutti gli eventi del Festival sono gratuiti e a ingresso libero.