Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

Dal Job day in programma a Lecce il 7 marzo alla “Recruiting Week”, una intera settimana di selezioni presso i centri per l’impiego: si moltiplicano le iniziative per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo in vista dell’avvio della stagione estiva. Arpal Puglia sarà presente durante il Job Day a Lecce, presso le Officine Cantelmo, con un proprio corner di promozione delle offerte di lavoro attive nel settore (663 posizioni aperte in questa settimana nel Leccese) e con propri operatori. Inoltre, l’Agenzia regionale coordinerà un tavolo tecnico di confronto su come poter superare lo skill mismatch esistente nel settore turistico salentino, vista la sempre più frequente mancata corrispondenza tra le competenze acquisite dalle persone e quelle richieste dal mercato del lavoro locale.

Non solo, dal 13 al 21 marzo, i centri per l’impiego apriranno al pubblico anche per la “Recruiting week” organizzata assieme all’azienda Sgs-Salento Global Service, che sta ricercando 272 collaboratori (25 governanti di hotel o villaggio, 225 camerieri ai piani/addetti alle pulizie, 10 facchini di albergo, 6 lavapiatti e 6 addetti alla lavanderia) in tutta la provincia di Lecce: ogni giorno, dalle 8.30 alle 10.30, si terranno i colloqui di selezione per coloro che hanno già inviato la propria candidatura all’offerta e saranno contattati nei prossimi giorni, mentre dalle 10.30 alle 12.30 coloro che vorranno proporsi all’azienda possono presentarsi direttamente presso le sedi dei centri per l’impiego, dove gli operatori Arpal e i referenti di Sgs effettueranno i colloqui sulla base del seguente calendario: lunedì 13 marzo, centro per l’impiego di Campi Salentina; martedì 14 marzo, cpi di Casarano; mercoledì 15 marzo, cpi di Maglie; giovedì 16 marzo, cpi di Galatina; venerdì 17 marzo, cpi di Martano. Il 21 marzo, presso il centro per l’impiego di Lecce si chiuderà questa prima tornata di selezioni con chi si è già candidato.

Il decimo report delle offerte di lavoro, redattodall’U.O.Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia, contiene un totale di 347 annunci per 1.225 lavoratori da assumere in tutti i settori professionali. Al turismo segue l’edilizia, con 187 posizioni aperte. Impennata anche nel settore pulizie e multiservizi, in parte indotto del turismo, con 90 posti disponibili. In crescita, inoltre, il commercio, con 76 posti; le telecomunicazioni con 70; industria e metalmeccanica con 56; agricoltura, agroalimentare e ambiente con 7; sanità, servizi alla persona e benessere con 29. Ulteriori 13 posti sono disponibili nel settore amministrativo e pedagogico; 13 nei trasporti e riparazione veicoli; 12 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero. Infine, si contano otto posti a disposizione per persone con disabilità e appartenenti alle “categorie protette”; un posto da operaio manutentore presso il Comune di Parabita e numerose e variegate offerte di lavoro in altri Paesi europei veicolate dalla rete Eures.

Le offerte, parimenti rivolte ad entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, raggiungibile anche cliccando sui codici offerta inseriti all’interno degli annunci contenuti nel report. Quest’ultimo, inoltre, è diffuso anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia“, sul portale Sintesi Lecce e sui profili Google di ogni centro per l’impiego. Le candidature possono essere trasmesse tramite Spid, via mail o direttamente allo sportello presso gli uffici.