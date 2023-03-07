Puglis Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 97
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 26
Provincia di Foggia: 26
Provincia di Lecce: 38
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 1
2.892
Persone attualmente positive
83
Persone ricoverate in area non critica
3
Persone in terapia intensiva
1.614.963
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.315
Provincia di Bat: 136.053
Provincia di Brindisi: 155.849
Provincia di Foggia: 226.203
Provincia di Lecce: 346.635
Provincia di Taranto: 218.920
Residenti fuori regione: 17.155
Provincia in definizione: 5.385