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Puglia: 1627515 positivi a test corona virus, incremento di 219 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 marzo 2023

219

Nuovi casi

4.699

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 97
Provincia di Bat: 10
Provincia di Brindisi: 26
Provincia di Foggia: 26
Provincia di Lecce: 38
Provincia di Taranto: 19
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 1
2.892

Persone attualmente positive

83

Persone ricoverate in area non critica

3

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.627.515

Casi totali

13.834.923

Test eseguiti

1.614.963

Persone guarite

9.660

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 521.315
Provincia di Bat: 136.053
Provincia di Brindisi: 155.849
Provincia di Foggia: 226.203
Provincia di Lecce: 346.635
Provincia di Taranto: 218.920
Residenti fuori regione: 17.155
Provincia in definizione: 5.385

 

 

 

 

 

 

 


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