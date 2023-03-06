Di seguito il comunicato:

Grandi risultati per la squadra di arrampicata sportiva Indoor “FOXTAIL”, della TIMEFIT di Martina Franca, anche nella terza tappa di qualificazioni al Campionato Nazionale Giovanile di Arrampicata Sportiva, svoltasi domenica 5 marzo.

Le società e gli atleti giovanili di Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria hanno gareggiato ospitati dalla K2 INDOOR PUTIGNANO nelle specialità lead e speed.

Guidati dall’istruttrice Miriam Guarnieri, gli atleti della Foxtail sono saliti sui gradini più alti del podio con ottimi risultati in entrambe le discipline.

Francesca Marroni – 2′ U10F lead

Giacomo Iermano – 3′ U10M lead e 2′ speed

Katia Luprano – 1′ U12F lead e speed

Sofia Fumarola – 2′ U12F lead e speed

Arturo Zucchi – 1′ U12M lead e speed

Diego Aquaro – 3′ U12M lead

Zlata D’Aversa – 2′ U14F lead e speed

Antonio Speciale – 1‘ U14M speed 2’ lead

Diego Bruni – 1′ U16M lead e speed

Gabriele Cisciuti – 2′ U16M lead

Sara Manzo – 2′ U18F lead

Silvestro Fragnelli – 1′ U18M lead 2′ speed

Mattia Martino – 1′ U20M lead 2′ speed

Un risultato eccezionale se si considera che molti degli atleti martinesi sono già matematicamente ammessi alla fase nazionale a prescindere dai risultati della prossima tappa del 23 aprile a Napoli.