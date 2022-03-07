Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 506
Provincia di Bat: 139
Provincia di Brindisi: 101
Provincia di Foggia: 194
Provincia di Lecce: 652
Provincia di Taranto: 122
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 1
74.904
Persone attualmente positive
541
Persone ricoverate in area non critica
28
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 249.489
Provincia di Bat: 74.189
Provincia di Brindisi: 69.978
Provincia di Foggia: 118.541
Provincia di Lecce: 135.312
Provincia di Taranto: 102.403
Residenti fuori regione: 5.476
Provincia in definizione: 2.513