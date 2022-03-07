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Puglia: 757901 positivi a test corona virus, incremento di 1730 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 marzo 2022

1.730

Nuovi casi

23.357

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 506
Provincia di Bat: 139
Provincia di Brindisi: 101
Provincia di Foggia: 194
Provincia di Lecce: 652
Provincia di Taranto: 122
Residenti fuori regione: 15
Provincia in definizione: 1
74.904

Persone attualmente positive

541

Persone ricoverate in area non critica

28

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

757.901

Casi totali

8.910.658

Test eseguiti

675.272

Persone guarite

7.725

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 249.489
Provincia di Bat: 74.189
Provincia di Brindisi: 69.978
Provincia di Foggia: 118.541
Provincia di Lecce: 135.312
Provincia di Taranto: 102.403
Residenti fuori regione: 5.476
Provincia in definizione: 2.513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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