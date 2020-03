A livello nazionale incremento di 1145 casi in un giorno: totale 5061

Il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, ha riferito la situazione in ambito nazionale. In tutta Italia sono 5061 i positivi al test corona virus, 1145 più di ieri. In queste ore viene varato un.nuovo decreto dal presidente del Consiglio. Nella bozza del provvedimento, l’intera Lombardia zona rossa e 11 province di altre regioni: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

Di seguito la comunicazione della Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro comunica che oggi 7 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 92 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi:

77 sono risultati negativi e 15 positivi.

I casi positivi sono cosi suddivisi:

1 Provincia di Bari;

1 Provincia Bat

3 Provincia di Brindisi

3 Provincia di Lecce

7 Provincia di Foggia (tra questi c’è il caso deceduto oggi)

Con questo aggiornamento salgono a 39 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Tutti i test positivi verranno inviati all’Istituto superiore di sanità per la conferma di seconda istanza. I Dipartimenti di prevenzione rispettivamente delle Asl di Foggia, BAT, Lecce e Bari hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.