È stata un’altra durissima giornata di disagi per il traffico ferroviario italiano. Oggi treni con ritardi fino a due ore e mezza a causa di impiantin in tilt fra Emilia-Romagna e Marche . Specificamente un incendio vicjno alla stazione di Pesaro all’alba ha pesantemente condizionato il traffico sulla linea Bologna-Ancona con ripercussioni, fino a sera, nei collegamenti di lunga percorrenza fra il nord e la Puglia.

Dai treni agli aereu: è potuto partire oggi nel primo pomeriggio il volo charter da Berlino a Bari con circa 180 pugliesi a bordo. Avevano partecipato a Fruit Logistica ma, al momento di tornare, ieri, hanno dovuto fare i conti con ghiaccio e neve che avevano impedito il decollo.