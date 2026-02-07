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Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Treni: mezza Italia in tilt fra guasti e ipotesi danneggiamento. Aerei: tornati i quasi duecento pugliesi bloccati a Berlino Lunga percorrenza, disagi nella linea ferroviaria per la Puglia

7 Febbraio 2026
binario

È stata un’altra durissima giornata di disagi per il traffico ferroviario italiano. Oggi treni con ritardi fino a due ore e mezza a causa di impiantin in tilt fra Emilia-Romagna e Marche . Specificamente un incendio vicjno alla stazione di Pesaro all’alba ha pesantemente condizionato il traffico sulla linea Bologna-Ancona con ripercussioni, fino a sera, nei collegamenti di lunga percorrenza fra il nord e la Puglia.

Dai treni agli aereu: è potuto partire oggi nel primo pomeriggio il volo charter da Berlino a Bari con circa 180 pugliesi a bordo. Avevano partecipato a Fruit Logistica ma, al momento di tornare, ieri, hanno dovuto fare i conti con ghiaccio e neve che avevano impedito il decollo.

 

 

 

 


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