Di seguito un comunicato diffuso da Prénatal:

Essere al fianco delle famiglie che nascono e crescono, questa la mission di Prénatal, insegna di riferimento nell’infanzia e parte di PRG Retail Group, che per rafforzarne la fattività entra nel 2024 con “Nascere insieme”, una serie di incontri in cui affrontare tematiche utili a chi aspetta l’arrivo di un bebè. I primi appuntamenti del progetto, che si terranno nei principali punti vendita Prénatal d’Italia, vedono coinvolte due sedi della Puglia, Bari e Lecce, a partire dal 10 febbraio. Tutti gli incontri (gratuiti) saranno poi proposti con cadenza mensile, segnalati e prenotabili facilmente sulla landing page dedicata sul sito www.prenatal.com.

La nuova iniziativa dell’insegna è frutto di un know how basato su oltre 60 anni di lavoro e ascolto costante dei protagonisti (diretti e indiretti) della natalità.

Perché ogni nuova nascita non riguarda solo chi sta venendo al mondo ma ricomprende inevitabilmente chiunque sarà al suo fianco. Insieme al neonato nascono dei genitori, dei nonni, degli zii reali o acquisiti. La nascita è quella di una nuova famiglia. Da questo presupposto, dalla gioia, ma anche dai dubbi, dalle paure e dalle insicurezze che girato attorno a un momento così unico, Prénatal ha strutturato sei macro-tematiche che mirano a mettere ordine alla troppa informazione online e al disorientamento che ne può conseguire, per analizzare insieme alcune fasi importanti che accompagnano la nascita.

I negozi Prénatal lungo la penisola diventano così luoghi di approfondimento, punto di incontro, confronto e riferimento secondo quel welfare di prossimità che da anni contraddistingue l’insegna con l’obiettivo di raggiungere e sostenere le famiglie in ogni località.

Ed ecco gli argomenti trattati:

1.Un corpo che cambia: stare bene con sé stesse. Argomenti: i cambiamenti del corpo, come cresce il neonato

2.Pensando a domani: dal suo corredino ai corsi preparto. Argomenti: dagli acquisti per la futura mamma a quelli per il nuovo nato e il confronto con gli altri genitori

3.Dalla pancia al mondo: stare insieme in modo nuovo, dall’allattamento alle coccole. Argomenti: allattamento al seno e con biberon

4.Benessere a tutto tondo: bagnetto e igiene quotidiana, massaggi e carezze. Argomenti: cambio, igiene, bagnetto, massaggio

5.Un nido su misura: relax e ninne nanne. Argomenti: creare uno spazio dedicato, rituali del sonno

6.Alla scoperta del mondo: a spasso e in auto in tutta sicurezza. Argomenti: tutte le modalità per uscire con il bambino

La nuova iniziativa conferma l’impegno dell’insegna a voler essere un punto di riferimento non solo nella vendita di prodotti di qualità per l’infanzia (puericultura e tessile 0-10 anni) e le mamme (dalla gravidanza all’allattamento) ma anche supporto fattivo alle famiglie attraverso l’erogazione di servizi, consulenza e affiancamento continuativo.

Date primi appuntamenti nelle sedi Prénatal della Puglia:

Bari 10.02 | 09.03

Lecce 10.02 | 09.03

Per ulteriori informazioni www.prenatal.com

Prénatal, fondata in Francia nel 1947, sbarca in Italia nel 1963 con il primo punto vendita a Milano, celebrando così lo scorso anno i suoi primi 60 anni nel nostro Paese. Con 169 punti vendita in Italia, negozi e megastore, Prénatal è leader nella vendita di prodotti che accompagnano genitori e bambini e nell’offerta di servizi di supporto e assistenza nelle fasi di gestazione, nascita e crescita. Presente anche in Spagna, Portogallo, Grecia, Prénatal è parte di PRG Retail Group.