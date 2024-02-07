Agricoltori con i trattori alle porte di Roma ormai da due giorni. Imminente forse l’ingresso nel centro della capitale. Intanto giungono nuove comunicazioni di iniziative di protesta.
Di seguito il comunicato:
***MOBILITAZIONE NAZIONALE***
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO A ROMA
IL COMITATO POPOLO PRODUTTIVO in collaborazione con le seguenti sigle proponenti:
18 CATEGORIE PRODUTTIVE E CITTADINI DI TUTTA ITALIA HANNO INDETTO UN EVENTO IMPORTANTE NELLA CAPITALE.
INVITIAMO TUTTE QUELLE FORZE CHE DA TEMPO LOTTANO PER DIFENDERE IL PROPRIO LAVORO A PARTECIPARE.
NON È IL MOMENTO DELLE DIVISIONI IDEOLOGICHE E PROTAGONISMI.
IN GIOCO C’E LA DIFESA DEL MADE IN ITALY E DELLE NOSTRE TRADIZIONI.
NON SPRECHIAMO L’OCCASIONE DI UNIRE IL FRONTE ED ESSERE PIÙ FORTI! POTREBBE NON RICAPITARE.
SONO ANCORA IN CORSO LE TRATTATIVE CON LA QUESTURA. A BREVE VI COMUNICHIAMO LA LOCATION PRECISA DI ROMA.