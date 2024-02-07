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Agricoltori e non solo: trattori alle porte di Roma, nella capitale il 15 febbraio manifestazione di numerose categorie produttive Comunicato

7 Febbraio 2024
Trattori in fila in strada protesta

Agricoltori con i trattori alle porte di Roma ormai da due giorni. Imminente forse l’ingresso nel centro della capitale. Intanto giungono nuove comunicazioni di iniziative di protesta.

Di seguito il comunicato:

***MOBILITAZIONE NAZIONALE***

 

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO A ROMA

 

IL COMITATO POPOLO PRODUTTIVO in collaborazione con le seguenti sigle proponenti:

 

Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare
Altragricoltura Confederazione per la Sovranità Alimentare
ANA-UGL (Popolo Produttivo)
ASPAL Lazio( Produttori Agricoli Lazio)
Le Partite IVA Italia
Comitato Nazionale dei Balneari (Popolo Produttivo)
Coordinamento Difesa Patrimonio Bufalino
Manifestazioni per la Libertà VDA (Valle d’Aosta)
Movimento Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio
Rete dei Municipi Rurali
Soccorso Contadino
UPI Unione Pescatori Italiani
Comitato Nazionale Balneari
Tni Horeca Ristoratori
Associazione Pescatori a Tavola
Associazione Sifus Confali

18 CATEGORIE PRODUTTIVE E CITTADINI DI TUTTA ITALIA HANNO INDETTO UN EVENTO IMPORTANTE NELLA CAPITALE.

 

INVITIAMO TUTTE QUELLE FORZE CHE DA TEMPO LOTTANO PER DIFENDERE IL PROPRIO LAVORO A PARTECIPARE.

 

NON È IL MOMENTO DELLE DIVISIONI IDEOLOGICHE E PROTAGONISMI.

 

IN GIOCO C’E LA DIFESA DEL MADE IN ITALY E DELLE NOSTRE TRADIZIONI.

 

NON SPRECHIAMO L’OCCASIONE DI UNIRE IL FRONTE ED ESSERE PIÙ FORTI! POTREBBE NON RICAPITARE.

 

SONO ANCORA IN CORSO LE TRATTATIVE CON LA QUESTURA. A BREVE VI COMUNICHIAMO LA LOCATION PRECISA DI ROMA.


Fritrak - Trasporto acqua




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