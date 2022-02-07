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Puglia, nominati i direttori generali Asl. Primo provvedimento di Palese Giunta regionale

7 Febbraio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta regionale ha nominato Giovanni Migliore, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico” di Bari, Antonio Sanguedolce, Direttore generale dell’ASL BA, Flavio Mario Roseto, Direttore generale dell’ASL BR, Tiziana di Matteo, Direttore generale dell’ASL BT e Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale dell’ASL TA.

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Approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 dell’Agenzia per le Attività Irrigue e forestali.

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Approvato il fabbisogno del personale per l’anno 2021 relativo all’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio ASSET.

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Approvati gli indirizzi strategici e l’assegnazione degli obiettivi strategici annuali al Direttore Generale dell’Agenzia regionale per l’agricoltura e le risorse Idriche e Forestali (A.R.I.F.) in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale del 15.11.2021 n. 1820 “Approvazione Linee di indirizzo assegnazione degli obiettivi strategici annuali ai Direttori Generali Agenzie Regionali”.

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Approvato lo schema di Regolamento Regionale recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni al Regolamento Regionale 26 febbraio 2015 n. 5 relativo all’attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto–Legge n. 3267/1923”.

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Approvato il rinnovo della concessione per l’Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Orsara di Puglia (FG) denominata “Mezzanelle e per la Zona Addestramento Cani (Z.A.C.) di tipo “B” sita in agro dei Comuni di Candela e Rocchetta S. Antonio (FG) – denominata “Giancamillo” per la quale è stata approvata, altresì la riperimetrazione.

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Approvata l’attribuzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22, delle funzioni vicarie ad interim della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali, Struttura del Dipartimento Sviluppo Economico.

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Approvato l’ampliamento del Distretto Produttivo agroalimentare di qualità “Puglia Federiciana”, ai sensi dell’art. 8 comma 9 della L.R. 23/2007.

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La Giunta ha preso atto della approvazione e ammissione a finanziamento all’iniziativa “Resilienza marginale: il modello della circular economy per la valorizzazione delle vocazioni territoriali” e approvato la Convenzione tra Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e Regione Puglia.


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