La bandiera verde, bianca e rossa venne esposta la prima volta a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797. Oggi in Italia si celebra la festa del tricolore.
Rinviata per maltempo la celebrazione prevista oggi alle 19 a Ruvo di Puglia.
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