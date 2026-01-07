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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, sui rilievi del foggiano la neve Protezione civile, previsioni meteo. Situazione critica a Roma, ieri esondato l'Aniene

7 Gennaio 2026
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Alcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia, mentre è critica la situazione a Roma per l’esondazione dell’Aniene: ieri codice rosso, oggi arancione. Da registrare anche il livello alto del Tevere.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia il messaggio di allerta con validità fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; nevicate al di sopra dei 800-1000 m, con quota neve in calo fino a 400-600 m sui settori settentrionali, con apporti al suolo da deboli a moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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