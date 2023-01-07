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Puglia: finanziamenti per 42 restauri in chiese Regione

7 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Con 2 milioni e 200 mila euro la Regione Puglia torna a finanziare piccoli interventi per la salvaguardia e la valorizzazione di beni immobili, pubblici o privati, del patrimonio culturale che hanno particolare valenza storica, artistica e religiosa. E, questa volta, lo fa assicurando la copertura economica di 42 cantieri con cui saranno recuperati, restaurati o manutenuti campanili, cappelloni, volte, opere scultoree, altari, battisteri o pulpiti.

“Si tratta di piccoli interventi con cui sosteniamo il ricamo di una trama di spiritualità e cultura in luoghi dove è custodito il cuore religioso delle comunità dei fedeli e quello laico del flusso di storia e delle storie che li ha attraversati e li attraversano”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Piemontese, commentando il quadro degli interventi finanziati.

Con il budget di 500 mila euro espressamente finalizzato al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico, nonché a interventi di ripristino delle condizioni originarie dei cappelloni, è stata finanziata a Panni, in provincia di Foggia, la manutenzione straordinaria, il restauro conservativo e la messa in sicurezza della Torre campanaria della chiesa matrice di Santa Maria Assunta in Cielo, con 160 mila euro; a Fasano, in provincia di Brindisi, il ripristino delle condizioni originarie del cappellone della chiesa San Giovanni Battista, con 340 mila euro.

Visto che il numero di istanze indirizzate ai capitoli del bilancio regionale destinati alla manutenzione straordinaria e al restauro conservativo superava il budget richiesto, sono stati assegnati contributi massimi di 35 mila e 500 euro ai Comuni e di 43 mila e 170 euro alle istituzioni sociali riconducibili a enti religiosi della Chiesa cattolica e di altre confessioni.

Questo il dettaglio dal nord al sud della Puglia.

IN PROVINCIA DI FOGGIA

Ascoli Satriano. Manutenzione straordinaria e rifacimento dell’impermeabilizzazione delle calotte esterne della volta della chiesa di Santa Lucia € 43.170

Candela. Restauro della fonte battesimale della parrocchia purificazione della Beata Vergine Maria € 43.170

Faeto. Manutenzione straordinaria al tetto e ai vani interni della sacrestia ex chiesa del Purgatorio – Parrocchia SS Salvatore € 43.170

Foggia. Manutenzione straordinaria e consolidamento del quadro fessurativo della chiesa di San Michele Arcangelo €43.170

Lucera. Manutenzione straordinaria e restauro conservativo dell’altare lapideo di San Giuseppe nella chiesa di San Leonardo € 33.500

Panni. Manutenzione straordinaria, restauro conservativo e messa in sicurezza della Torre Campanaria della chiesa Matrice Santa Maria Assunta in Cielo € 160.000

Pietramontecorvino. Restauro conservativo del monumento funebre e dell’altare dell’Immacolata nella chiesa di Santa Maria Assunta € 43.170

Rocchetta Sant’Antonio. Restauro del pulpito in legno policromo appartenente alla chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria € 43.170 (foto home page, ndr.)

San Giovanni Rotondo. Manutenzione straordinaria e restauro conservativo presso la sacrestia della chiesa antica di Santa Maria delle Grazie € 43.170

San Marco in Lamis. Manutenzione e valorizzazione edificio scolastico “Balilla” € 37.500

San Severo. Restauro conservativo della facciata in via Fraccacreta del complesso monumentale di San Severino Abate € 43.170

NELLA PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI

Andria. Restauro dei dipinti murali raffiguranti “Il giudizio di Salomone” e “Ester e Assuero” della Chiesa di San Nicola € 43.170

Barletta. Restauro della cappella cimiteriale del Capitolo della Basilica concattedrale di Santa Maria Maggiore €43.170 – Restauro dell’altare di San Giacomo della Marca nella chiesa di Sant’Andrea € 43.170 – Restauro della cupola del Santuario dell’Immacolata € 43.170 – Restauro del mosaico a tesserine presente nella chiesa Spirito Santo € 43.170

Minervino Murge. Recupero del cortile Istituto scolastico “Salvatore Pietrocola” € 37.500

NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Altamura. Recupero delle grotte tombate del sito ipogeo di San Michele delle Grotte € 43.170

Bari. Consolidamento e restauro del campanile della chiesa di Maria Santissima del Rosario € 43.170 – Restauro conservativo degli affreschi presenti sulla facciata principale della chiesa di San Giuseppe € 42.436 – Restauro conservativo delle superfici interne dell’aula liturgica e di manutenzione straordinaria delle coperture della chiesa di San Ferdinando € 43.170

Binetto. Consolidamento e restauro conservativo dell’apparato scultoreo esterno della chiesa di Santa Maria Assunta € 43.170

Castellana Grotte. Restauro altare maggiore chiesa Santa Maria della Vetrana € 43.170

Gravina di Puglia. Lavori di restauro conservativo dell’interno della cupola della Chiesa San Domenico € 43.170 – Restauro conservativo della cupola della chiesa ducale Santa Maria del Suffragio detta “del Purgatorio” € 43.170 – Restauro conservativo delle facciate retrostanti la chiesa di Sant’Agostino € 43.170 – Restauro conservativo dei locali al piano terra del chiostro di San Sebastiano € 43.170

Triggiano. Consolidamento e restauro del campanile della chiesa della Madonna della Croce € 43.170

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Fasano. Restauro architettonico, valorizzazione e fruizione multimediale ed esperenziale della Chiesa del Purgatorio € 43.170 – Ripristino delle condizioni originarie del cappellone della chiesa San Giovanni Battista € 340.000

Francavilla Fontana. Manutenzione straordinaria di parte del prospetto adiacente al campanile della chiesa Maria Santissima della Croce € 43.170

Villa Castelli. Manutenzione straordinaria della cupola di copertura della chiesa San Vincenzo de’ Paoli € 43.170

NELLA PROVINCIA DI LECCE

Alliste. Restauro conservativo della chiesa di San Giuseppe € 43.170

Felline. Restauro conservativo dell’involucro esterno della chiesa dell’Immacolata € 43.170

Guagnano. Restauro e risanamento conservativo, realizzazione di una copertura leggera e protezionei anti-volatile del campanile della chiesa Santa Maria Assunta € 43.170

Campi Salentina. Restauro conservativo delle facciate esterne della Biblioteca comunale “Carmelo Bene” e del centro culturale “Casa Prato Calabrese” € 37.500

Leverano. Demolizione del campanile pericolante della chiesa della Santissima Annunziata € 30.000

Supersano. Cripta Beata Vergine di Coelimanna € 37.500

NELLA PROVINCIA DI TARANTO

Manduria. Restauro conservativo e restauro statico del complesso monumentale Collegiata chiesa matrice della Santissima Trinità € 43.170 – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo di parte del convento San Francesco dei Frati minori € 43.170

Palagianello. Restauro architettonico e risanamento conservativo della chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo – stralcio torre campanaria € 43.170

Taranto. Sostituzione copertura della chiesa San Pasquale € 43.170


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