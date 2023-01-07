Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 07 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 153
Provincia di Bat: 26
Provincia di Brindisi: 49
Provincia di Foggia: 50
Provincia di Lecce: 124
Provincia di Taranto: 45
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 1
18.904
Persone attualmente positive
253
Persone ricoverate in area non critica
17
Persone in terapia intensiva
1.578.838
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.201
Provincia di Bat: 134.856
Provincia di Brindisi: 153.820
Provincia di Foggia: 223.967
Provincia di Lecce: 341.590
Provincia di Taranto: 216.476
Residenti fuori regione: 16.941
Provincia in definizione: 5.351