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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1607202 positivi a test corona virus, incremento di 456 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

7 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 07 gennaio 2023

456

Nuovi casi

3.429

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 153
Provincia di Bat: 26
Provincia di Brindisi: 49
Provincia di Foggia: 50
Provincia di Lecce: 124
Provincia di Taranto: 45
Residenti fuori regione: 8
Provincia in definizione: 1
18.904

Persone attualmente positive

253

Persone ricoverate in area non critica

17

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.607.202

Casi totali

13.534.546

Test eseguiti

1.578.838

Persone guarite

9.460

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 514.201
Provincia di Bat: 134.856
Provincia di Brindisi: 153.820
Provincia di Foggia: 223.967
Provincia di Lecce: 341.590
Provincia di Taranto: 216.476
Residenti fuori regione: 16.941
Provincia in definizione: 5.351

 

 

 

 

 

 

 


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