L’impatto estetico di un evento è di fondamentale importanza qualora si volesse utilizzare i contenuti prodotti dagli utenti per la sua comunicazione. È il caso di Lumière – Giardini di luce, l’evento natalizio del DUC di Martina Franca, ideato e prodotto dalla agenzia Idea Show srl. L’installazione nella villa comunale, polmone verde della città, di diverse figure artistiche luminose, è stata una scelta dettata da un lato dalla volontà del DUC di portare la luce in un luogo da valorizzare, centrale alle vie di commercio cittadino, e dall’altro dall’intuizione di Idea Show di realizzare qualcosa di “narrabile” da parte di tutti. Non è stato raro, infatti, trovare nei Giardin di luce lunghe fila di persone in attesa di scattare una foto, per ricordo, ma anche da postare sui propri social. In tal senso l’evento ha sviluppato una interattività col pubblico, fornendo – letteralmente – una cornice da utilizzare per la comunicazione personale di ognuno. Il risultato, in termini di post e, indirettamente, in termini di marketing territoriale, è sotto gli occhi di tutti: le installazioni di Lumière sono tra i contenuti più condivisi su Instagram tra gli eventi natalizi pugliesi.

Lumière, il giardino di luci, è il cuore del Natale martinese, una villa comunale dedicata ad accogliere le famiglie e a meravigliare con le sue luci artistiche, un posto magico e accogliente. Voluto dal Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Martina Franca dal Comune di Martina Franca e organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, ideato e prodotto da Idea Show, il progetto Lumière è una passeggiata incantata per grandi e piccini nel cuore della città, al centro delle quattro zone dello shopping: Centro storico, Corso Messapia, Corso Italia e Viale della Libertà, il crocevia luminoso e favoloso dove poter vivere la magia del Natale, tra i regali e gli eventi che allieteranno la città. Un progetto pensato innanzitutto per i bambini e per regalare loro uno spazio e un momento favoloso per diffondere il miglior spirito natalizio, fatto di giochi, magie e stupore, ma anche momenti di apprendimento creativo.

Le installazioni sono state realizzate da Mariano Light, tra le più antiche aziende di luminarie pugliesi, operativa dal 1898 e con installazioni realizzate in tutto il mondo, da Via Condotti e Trinità dei Monti, a Roma, fino al Torrejon di Madrid, passando per il Covent Garden di Londra, quindi in Giappone, Lituania, USA, Germania fino agli allestimenti per Dolce&Gabbana e Bulgari e la realizzazione delle sfere luminose per Tiffany.

Nutrito è stato il programma degli show live, a cura di Idea show, inserito nella programmazione della II edizione di Estensioni music festival. Il 27 e 28 dicembre Riciclato Circo Musicale ha scuonato in Corso Italia e in Villa Garibaldi, mentre il 28 e il 29 dicembre è stato il turno della band sostenibile Magasine du cafè, con il loro concerto a pedali, rispettivamente in Viale della Libertà a in Villa Garibaldi.