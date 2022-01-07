rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

La prima donna del sud a guidare un pullman fu, sessanta anni fa, una lucana. È morta ieri Giulia Solomita aveva 85 anni

7 Gennaio 2022
Screenshot 20220107 054539

Ieri è morta a Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, l’85enne Giulia Solomita. Fu la prima donna nel meridione, forse in Italia, a guidare un autobus. Quando aveva 25 anni prese la patente D per condurre gli autobus della società di trasporto pubblico che in Basilicata aveva con il marito, Autolinee Camera. Garantì in particolare il trasporto agli studenti verso Potenza. L’ha ricordata anche Umberto Vita, sindaco di Satriano di Lucania, come donna esemplare cimentatasi, sessanta anni fa, in un lavoro che non era da donne, secondo gli stereotipi dell’epoca. Satriano di Lucania la ricorda come donna disponibile verso tutti, in particolare i più deboli.

(foto: tratta da galleria fotografica https://www.autolineecamera.it/)


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Barletta promosso in serie C, Manfredonia salvo Calcio serie D girone H, ultima giornata: retrocessi Ferrandina e Acerrana. Chi accede a playoff e playout: una pugliese a rischio retrocessione

683702226 17936562894238393 7144535932434800837 n

Sigfrido Ranucci, passeggiata a Bari vecchia con il sindaco prima della serata in teatro "Diario di un trapezista"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione