Ieri è morta a Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, l’85enne Giulia Solomita. Fu la prima donna nel meridione, forse in Italia, a guidare un autobus. Quando aveva 25 anni prese la patente D per condurre gli autobus della società di trasporto pubblico che in Basilicata aveva con il marito, Autolinee Camera. Garantì in particolare il trasporto agli studenti verso Potenza. L’ha ricordata anche Umberto Vita, sindaco di Satriano di Lucania, come donna esemplare cimentatasi, sessanta anni fa, in un lavoro che non era da donne, secondo gli stereotipi dell’epoca. Satriano di Lucania la ricorda come donna disponibile verso tutti, in particolare i più deboli.

(foto: tratta da galleria fotografica https://www.autolineecamera.it/)