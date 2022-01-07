Da lunedì Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta passano dalla zona bianca a quella gialla. Lo prevedono le ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza per cercare di contrastare la diffusione dei contagi da corona virus. Con l’aggiunta di queste quattro, diventano così in tutto 15 le regioni gialle. La Puglia è fra le cinque ancora in fascia bianca come Basilicata, Campania, Molise e Sardegna.