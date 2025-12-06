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Puglia, maltempo: allerta temporali per Gargano e Tremiti, fascia adriatica barese, Valle d’Itria, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo

6 Dicembre 2025
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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 14. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati, specie sui settori costieri di Puglia settentrionale e meridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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