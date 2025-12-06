Di seguito il comunicato:

Cresce anche in Puglia l’attesa per il 10 dicembre 2025, data in cui l’UNESCO voterà la candidatura della cucina italiana a patrimonio culturale immateriale dell’umanità a Nuova Delhi. In contemporanea, a Roma, quel giorno, ci sarà una serata istituzionale nell’Auditorium Parco della Musica, su iniziativa del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e del ministro della Cultura Alessandro Giuli. Lucia Forte, amministratore delegato di Oropan S.p.a. di Altamura, azienda pugliese leader nel settore della produzione di prodotti da forno e ambasciatrice, con il suo pane, del Made in Italy nel mondo, e Domenico Pinto, fondatore e amministratore di Tenuta Pinto di Mola di Bari, che si distingue per l’innovazione del settore wedding – agricolo – catering, insieme al suo executive chef Giuseppe Pedone ambasciatore delle eccellenze italiane nel mondo, e Vito Pinto responsabile dell’azienda agricola, saranno fra gli ospiti invitati dal Ministero.

Di rilievo anche da un punto di vista associativo la partecipazione di Oropan S.p.a. – che è già stata fra i protagonisti a Roma, il 28 novembre, all’evento di presentazione della decima edizione della “Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare il patrimonio agroalimentare nazionale a livello globale, che quest’anno ha avuto come tema “La cucina italiana tra salute, cultura e innovazione”. Lucia Forte, infatti, è vicepresidente vicaria di Confindustria Bari e BAT e, insieme a Tenuta Pinto, iscritta a Confindustria Alimentare e Confindustria Turismo – sezione Wedding e che si è già distinta per essere riuscita a essere parte del G7 Bari ed al G7 Agricoltura di Siracusa, hanno accolto questo invito dei ministri Lollobrigida e Giuli per la storica serata del 10 dicembre a Roma, come un nuovo inizio di condivisione in Puglia dei valori della Cucina italiana.

“Il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale UNESCO rappresenta un traguardo che unisce territori, imprese e comunità. La Puglia – dice Mario Aprile, presidente Confindustria Bari BAT – sta dimostrando, ancora una volta, di essere protagonista in Italia per qualità delle produzioni, innovazione e capacità di fare sistema. La presenza di realtà come Oropan e Tenuta Pinto a Roma, in un momento così significativo, testimonia la forza e la visione delle nostre imprese. Come Confindustria crediamo profondamente nel valore culturale ed economico della cucina italiana e continueremo a sostenere percorsi che valorizzino le eccellenze del nostro territorio.”

“La visita a Roma del 28 novembre, in occasione della presentazione della decima edizione della Settimana della cucina italiana nel Mondo, è stata un momento di grande valore. Ho potuto constatare personalmente quanto la cucina italiana sia riconosciuta a livello internazionale come patrimonio culturale fatto di tradizione, qualità e innovazione. È stato significativo vedere tante realtà italiane unite dalla volontà di promuovere il nostro modello agroalimentare. Per noi di Oropan, che da sempre raccontiamo la Puglia – ha sottolineato Lucia Forte, amministratore delegato Oropan S.p.a. – attraverso il pane e le sue eccellenze, è stato un invito a proseguire con ancora più determinazione nel valorizzare il legame tra comunità, territorio e cultura del cibo. Come Confindustria crediamo che questi percorsi siano fondamentali per rafforzare la reputazione delle nostre imprese e del nostro Paese nel mondo.”

“Quotidianamente lavoriamo tenendo insieme tradizione e ricerca e innovazione. Desideriamo sostenere questa azione distintiva della cucina italiana come Puglia, terra vocata alle produzioni tipiche e all’ospitalità. Ho proposto a Confindustria sia Agroalimentare Puglia che Turismo – conclude Domenico Pinto – un ciclo di incontri dedicati al riconoscimento della cucina italiana patrimonio immateriale UNESCO da realizzare nel 2026, affinché la consapevolezza possa arricchirne il significato per la Puglia. Sentiamo la responsabilità di condividere l’esperienza che vivremo a Roma con il nostro territorio e, in particolare, con i nostri associati Confindustria, per crescere tutti insieme e contribuire a consolidare il brand Puglia”.