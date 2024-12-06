Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, nella prima parte della giornata, sui settori ionici di Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, nella prima parte della giornata, sui restanti settori della Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.”